Поліція Берліна розслідує витік інформації про візит Зеленського до Німеччини

Поліція Берліна заявила 4 травня, що розслідуватиме те, як у засобах інформації з’явилися подробиці можливого візиту президента України Володимира Зеленського до Німеччини. Про це повідомляє Spiegel.

Слідчі розпочали розслідування «імовірного розголошення секретної інформації».

Місцева газета BZ 3 травня повідомила, що правоохоронні органи Берліна готуються до візиту Зеленського до столиці Німеччини в середині травня. У повідомленні містилися «конфіденційні подробиці» підготовки візиту Зеленського, вказали в поліції.

«Берлінська поліція офіційно не надавала жодної інформації, яка б поставила під загрозу державний візит», – ідеться в заяві.

«Я вважаю нестерпним, що... один-єдиний співробітник завдає шкоди репутації берлінської поліції таким ганебним чином на національному та міжнародному рівнях. Я можу лише припустити, що особа не усвідомлювала наслідків своїх дій», – сказала очільниця поліції Берліна Барбара Словік.

Згідно з повідомленням німецького новинного сайту T-Online, чиновники в Києві були розчаровані витоком подробиць.

Як зазначає «Радіо Свобода», відносини між Берліном і Києвом іноді загострювалися вже після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Україна звинуватила Німеччину в тому, що вона була надто поступливою до російського президента Володимира Путіна перед війною, а також закликала Берлін надавати більше військової підтримки.

Київ затримував візит президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра впродовж кількох тижнів після 24 лютого 2022 року, вказуючи на його риторику в час, коли Москва готувала вторгнення. Це затримало й перший візит німецького канцлера Олафа Шольца до України під час війни. Однак згодом і Штайнмаєр, і Шольц відвідали Україну.

«Не можна вирішувати за Україну. Україна має сказати, коли вона хоче таких переговорів і вважає їх багатообіцяючими», – Франк-Вальтер Штайнмаєр.