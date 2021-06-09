Низка народних депутатів «Голосу» ведуть перемовини щодо виходу з партії. Політсилу можуть покинути щонайменше 10 народних депутатів, тобто по суті половина фракції у ВР. Про це у коментарі Hromadske народний депутат від «Голосу» Ярослав Юрчишин.

За його словами, в партії наразі відбувається «узурпація влади і зловживання нею».

«Так виглядає, що узурпація влади й зловживання нею, про які 10 депутатів повідомляли ще декілька місяців тому, продовжуються. Буквально впродовж тижня було виключено керівників трьох обласних організацій (Чернівецької, Дніпропетровської та Херсонської), погрози отримували й багато інших партійців», – зазначив Юрчишин.

Він додав, що на місце знятих керівників призначають людей, які напряму пов'язані з керівництвом партії, тобто з Кірою Рудик і все вказує на те, що партія просто втратила будь-які демократичні процеси всередині.

За його словами, «якщо партії як явища не існує, залишатися членами партії за таких умов не є логічним». Юрчишин переконує, що поки що питання виходу з партії низки народних депутатів ще не вирішене – наразі тривають консультації.

До переліку парламентарів, які можуть покинути політсилу, входять Соломія Бобровська, Галина Васильченко, Юлія Клименко, Роман Лозинський, Наталія Піпа, Ольга Стефанишина, Ярослав Юрчишин, Володимир Цабаль та Андрій Шараскін.Також

Юрчишин також анонсував спільну заяву «половини або й більшої кількості» членів парламентської фракції «Голосу».

До слова, 7 червня про вихід із партії «Голос» заявив український політик, шоумен та волонтер Сергій Притула.

«Наголошую на тому, що я не йду з політики. Я йду з партії, яка, не в останню чергу завдяки діям нового керівництва, віддалилась від наших початкових засад настільки далеко, що можна констатувати точку неповернення», – написав він у Facebook.

Водночас керівництво «Голосу», коментуючи заяву Притули про вихід, заявило, що «не здивоване тим, що особисті амбіції Сергія Притули і бажання отримати керівні посади будь-якою ціною взяли гору над спільною ціллю».

Що відомо про конфлікт у «Голосі»

Раніше у партії заявили, що винесли попередження шістьом нардепам фракції, і пояснили, що це пов’язано із голосуванням у парламенті за те, щоб направити до Конституційного суду для аналізу законопроект про процедуру призначення керівників НАБУ та ДБР. 16 березня за рішення про направлення в КСУ проголосували 267 нардепів, серед яких і представники «Голосу».

Серед тих, кому в партії винесли попередження, був нардеп Ярослав Юрчишин. Він заявив, що політсила «зробила останнє китайське попередження, якщо ми не будемо голосувати так, як вимагає партія».

Після цього десять депутатів від фракції «Голосу» оприлюднили заяву із вимогою переобрати керівництво партії.Вони звинуватили керівництво політисили у «використанні "Голосу" як інструмент для задоволення власних інтересів, самопіару та підігрування владі».

Зауважимо, що партію «Голос» очолює Кіра Рудик, а однойменну фракцію парламенту – Ярослав Железняк.