Низку областей України накрила пилова буря
Найбільша концентрація пилу в Полтавській, Дніпропетровській, Сумській, Харківській, Запорізькій, Донецькій та Луганській областях
В Каспійській низовині у понеділок, 30 вересня, зафіксували пилову бурю і високе запилення повітря. Про це повідомив український гідрометцентр.
Піднятий в Каспії пил переноситься до України у верхніх шарах атмосфери з південного сходу. Синоптики розповіли, що він в основному осідає на:
- Полтавщині,
- Дніпропетровщині,
- Сумщині,
- Харківщині,
- Запоріжжі,
- Донеччині,
- Луганщині.
Значно менша частина потрапляє також до Черкаської та Кіровоградської областей.
Рух пилової бурі на Україну
Пил потраплятиме хвилями, тому ситуація то погіршуватиметься, то покращуватиметься. Буря, попередньо, протримається до п’ятниці, 4 жовтня. Саме того дня очікують, що напрям вітру в Україні зміниться на південний та західний.
На територію Київщини пил потрапить 1-2 жовтня, але його кількість буде вже меншою.
Рух пилової бурі на Україну
«Втім для Київщини, Чернігівщини та Сумщини якість повітря може погіршуватися ще й через переміщення оксиду вуглецю із задимленням, що пошириться з-за меж України з північного сходу першого жовтня», – додали у дописі.
Також хмара пилу накрила Саудівську Аравію і Єгипет.
Відзначимо, що пил може нашкодити дихальній системі, зокрема зростають ризики захворювання на астму чи бронхіт, крім цього може загостритись алергія.
Щоб убезпечити себе під час пилової бурі екологи радять не відчиняти вікна, а на вулиці подбати про захист очей та органів дихання.
Негода у Європі
Нагадаємо, з 14 вересня унаслідок генуезького циклону «Борис» у країнах Центральної та Східної Європи фіксували рясні опади дощу, що спричинили суттєве підняття води у річках. Інтенсивні зливи йшли в Румунії, Польщі, Австрії, Чехії та Німеччині.
Від шторму «Борис» у Польщі станом на 21 вересня постраждали 57 тисяч осіб, з них 6 544 осіб довелося евакуювати.