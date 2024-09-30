Буря, попередньо, протримається до п’ятниці, 4 жовтня

В Каспійській низовині у понеділок, 30 вересня, зафіксували пилову бурю і високе запилення повітря. Про це повідомив український гідрометцентр.

Піднятий в Каспії пил переноситься до України у верхніх шарах атмосфери з південного сходу. Синоптики розповіли, що він в основному осідає на:

Полтавщині,

Дніпропетровщині,

Сумщині,

Харківщині,

Запоріжжі,

Донеччині,

Луганщині.

Значно менша частина потрапляє також до Черкаської та Кіровоградської областей.

Рух пилової бурі на Україну

Пил потраплятиме хвилями, тому ситуація то погіршуватиметься, то покращуватиметься. Буря, попередньо, протримається до п’ятниці, 4 жовтня. Саме того дня очікують, що напрям вітру в Україні зміниться на південний та західний.

На територію Київщини пил потрапить 1-2 жовтня, але його кількість буде вже меншою.

Рух пилової бурі на Україну

«Втім для Київщини, Чернігівщини та Сумщини якість повітря може погіршуватися ще й через переміщення оксиду вуглецю із задимленням, що пошириться з-за меж України з північного сходу першого жовтня», – додали у дописі.

Також хмара пилу накрила Саудівську Аравію і Єгипет.

Відзначимо, що пил може нашкодити дихальній системі, зокрема зростають ризики захворювання на астму чи бронхіт, крім цього може загостритись алергія.

Щоб убезпечити себе під час пилової бурі екологи радять не відчиняти вікна, а на вулиці подбати про захист очей та органів дихання.

Негода у Європі

Нагадаємо, з 14 вересня унаслідок генуезького циклону «Борис» у країнах Центральної та Східної Європи фіксували рясні опади дощу, що спричинили суттєве підняття води у річках. Інтенсивні зливи йшли в Румунії, Польщі, Австрії, Чехії та Німеччині.

Від шторму «Борис» у Польщі станом на 21 вересня постраждали 57 тисяч осіб, з них 6 544 осіб довелося евакуювати.