Норвегія планує виділити Україні 6,5 млрд євро допомоги, яку виплачуватимуть упродовж пֹ’яти років. Про це 6 лютого повідомило місцеве видання NRK.

Зазначається, що прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре хоче, щоб парламент виділив Україні 75 млрд норвезьких крон (6,5 млрд євро) в межах антикризового пакета упродовж п'яти років.

До пакета входить як грошова допомога, так і постачання зброї, а також допомога іншим країнам, що постраждали від наслідків війни.

«Вдячний норвезькому народу, уряду та особисто Йонасу Гар Стьоре за оголошення нового безпрецедентного 5-річного пакету допомоги на суму 75 млрд норвезьких крон. Це вагомий внесок у нашу майбутню перемогу над агресором та успішне повоєнне відновлення», – відреагував на виділення допомоги президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Норвегія однією з перших заявила про готовність надати Україні танки Leopard 2. Країна має 36 танків Leopard, очікується, що 8 із них наприкінці березня вона передасть Україні.