Норвегія виділить Україні 6,5 млрд євро допомоги впродовж п’яти років
Допомога включає виділення грошей та постачання зброї
Норвегія планує виділити Україні 6,5 млрд євро допомоги, яку виплачуватимуть упродовж пֹ’яти років. Про це 6 лютого повідомило місцеве видання NRK.
Зазначається, що прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре хоче, щоб парламент виділив Україні 75 млрд норвезьких крон (6,5 млрд євро) в межах антикризового пакета упродовж п'яти років.
До пакета входить як грошова допомога, так і постачання зброї, а також допомога іншим країнам, що постраждали від наслідків війни.
«Вдячний норвезькому народу, уряду та особисто Йонасу Гар Стьоре за оголошення нового безпрецедентного 5-річного пакету допомоги на суму 75 млрд норвезьких крон. Це вагомий внесок у нашу майбутню перемогу над агресором та успішне повоєнне відновлення», – відреагував на виділення допомоги президент Володимир Зеленський.
Нагадаємо, Норвегія однією з перших заявила про готовність надати Україні танки Leopard 2. Країна має 36 танків Leopard, очікується, що 8 із них наприкінці березня вона передасть Україні.