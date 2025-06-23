Нова Зеландія надасть Україні новий пакет військової та гуманітарної допомоги на загальну суму 16 млн новозеландських доларів (приблизно 9,5 млн доларів США). Гроші підуть до фондів військової підтримки України та гуманітарну допомогу, повідомили у пресслужбі новозеландського уряду у понеділок, 23 червня.

«Оборона України має значні наслідки не лише для безпеки Євроатлантичного регіону, а й для Індо-Тихоокеанського регіону», – повідомив міністр закордонних справ країни Вінстон Пітерс.

Так, Нова Зеландія зробить два внески по 4 млн новозеландських доларів до безпекових фондів на підтримку України. Йдеться про:

Фонд НАТО з надання допомоги у сфері безпеки та навчання для України (NSATU)

Коаліцію безпілотників, до якої країна нещодавно долучилася

Крім того, країна надасть Україні гуманітарну допомогу на 7 млн новозеландських доларів для постраждалих внаслідок війни українців. Також 1 млн новозеландських доларів країна виділить на підтримку українських біженців.

Нагадаємо, на початку червня британський уряд повідомив, що збільшить поставки безпілотників в Україну у 2025 році. Замість запланованих 10 тис. українським військовим передадуть до 100 тис. БпЛА.