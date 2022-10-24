Ріші Сунак, ймовірно, стане новим прем’єр-міністром Сполученого Королівства й лідером Консервативної партії

Колишній міністр фінансів Великої Британії Ріші Сунак стане новим прем'єр-міністром Сполученого Королівства й лідером Консервативної партії. Його суперниця Пенні Мордонт зняла свою кандидатуру з перегонів. Їй не вдалося набрати необхідних 100 голосів підтримки, пише в понеділок, 24 жовтня, «Суспільне».

На цій посаді Сунак замінить Ліз Трасс, яка оголосила про відставку через 45 днів після свого призначення. Вона заявила, що не змогла впоратись з покладеними на неї завданнями.

Таким чином, Ріші Сунак, колишній британський міністр фінансів, став найпотужнішим претендентом на посаду лідера урядової Консервативної партії, а отже ймовірним наступним прем’єр-міністром.

Найважливішим завданням для нового керівника уряду в Лондоні буде стабілізація економіки після різких коливань під час півторамісячного прем’єрства Ліз Трас.

Одним з ключових напрямків зовнішньої політики Британії залишатиметься відповідь на війну Росії проти України. Ріші Сунак неодноразово зобов’язувався не лише зберігати курс, але й посилювати підтримку України.

«Президенте Зеленський, відважні громадяни України, не сумнівайтеся в тому, що незалежно від того, що станеться тут у наступні тижні, Сполучене Королівство далі буде вашим найміцнішим союзником», - проголошував Сунак в інтерв’ю великотиражній газеті The Sun у липні, пише «Голос Америки».

Тоді він обіцяв, що його першим закордонним візитом у ролі прем’єр-міністра була б поїздка до Києва для вияву повної підтримки українцям.

«Якщо я стану прем’єр-міністром, я подвою наші зусилля і зміцню ту політику повної підтримки України, яку так вміло очолював Борис [Джонсон]», – підтвердив Сунак у дописі в Твіттері 18 липня.

23 жовтня Ріші Сунак вважав за потрібне знову похвалити Бориса Джонсона за те, що «він боровся проти Путіна і проти його варварської війни в Україні».

Ріші Сунак: біографія

Ріші Сунак народився 12 травня 1980 року в місті Саутгемптон на півдні Англії.

Його батьки, які мають коріння в Індії, народилися в Танзанії та Кенії на сході Африки, емігрували до Британії в шістдесятих роках.

Ріші Сунак здобув університетську освіту в Оксфорді, працював у банківській галузі, а згодом навчався у Стенфорді в США, де зустрів свою майбутню дружину Нараяну Мурті - доньку заможного індійського підприємця.

2015 року Сунака обрали депутатом британського парламенту від Консервативної партії. Після 2018 року він працював на кількох міністерських посадах, а з лютого 2020 до 5 липня 2022 року був міністром фінансів.