Роман Свистун – хірург вищої кваліфікаційної категорії

Голова Тернопільської обласної військової адміністрації Тарас Пастух 17 березня представив нового заступника, яким став відомий в області хірург Роман Свистун. Посадовцю 59 років, до нового призначення він був депутатом обласної ради та деканом медичного університету.

Про нового заступника Тарас Пастух повідомив під час представлення ректора Тернопільського національного медичного університету, в якому працював і Роман Свистун. За день до цього свої повноваження склав заступник голови ТОВА Володимир Василенко, якого призначав В’ячеслав Негода. Про це він повідомив на своїй сторінці в фейсбуці.

Роман Свистун – український вчений у галузі медицини, педагог, громадсько-політичний діяч. Декан факультету післядипломної освіти Тернопільського національного медичного університету імені Горбачевського, депутат Тернопільської обласної ради 7-го скликання.

Новий заступник – хірург вищої кваліфікаційної категорії. Народився 14 червня 1966 року у Скалаті, що на Тернопільщині. У 1983–1989 роках навчався в Тернопільському державному медичному інституті. З 1998 року працює у Тернопільському медичному університеті. У 2014–2020 роках був директором навчально-наукового інституту післядипломної освіти Тернопільського національного медичного університету імені Горбачевського, з 2020 року – декан факультету післядипломної освіти ТНМУ.