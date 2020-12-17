Головні новини Львова за 17 грудня
Швидкі новини для найбільш заклопотаних
Сесію Львівської міськради перенесли на наступний тиждень через коронавірус у мера Львова. Частина депутатів виступає за проведення засідання у форматі онлайн. З’ясуємо, чи встигне міськрада проголосувати бюджет та інші важливі питання до кінця року.
Організатори протестів ФОПів у Києві мають львівську реєстрацію. Особливу увагу до цих мітингів проявляють всі політичні сили від Медведчука і до Порошенка. Обговоримо, хто ж зацікавлений у вуличних акціях підприємців. Львівський аеропорт прийматиме нові рейси під час зимових свят. Дізнаємось, куди можна буде полетіти зі Львова у новому році. Про все це в ефірі програми «Чорне і Біле» з Андрієм Дроздою.
Станом на 17 грудня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 25 032 (+301 за попередню добу).
На Львівщині планують збудувати новий відрізок дороги Київ – Чоп
Нова частина траси М-06 має з’єднати Броди та Львів, вона мала б примикати до майбутнього північного обходу міста.
Восьмеро львів'ян увійшли до рейтингу Топ-2% науковців світу
Львівщину у цьому престижному рейтингу представляють 6 викладачів «Львівська політехніка» та по одному представнику від медичного університету та Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я. С. Підстригача.
«То не має бути ініціатива євреїв, бо це війна»
Єврейська спадщина Львова: конфлікти довкола об'єктів історичної пам'яті.
Детективу НАБУ вночі у Львові спалили автомобіль
У НАБУ не виключають, що підпал пов'язаний із його професійною діяльністю.
У трьох районах Львова 18 грудня вимикатимуть світло
У п’ятницю, 18 грудня, через планові ремонтні роботи ПАТ «Львівобленерго» знеструмить частину вулиць у трьох районах Львова.
У Львові викрили конвертаційний центр з річним оборотом у 20 млрд грн
У Львові виявили один з найбільших конвертаційних центрів України, до якого входило понад 70 фіктивних підприємств у кількох областях України.
Під Львовом почали будівництво нової бази для ФК «Карпати»
Спортивну базу збудують у селі Бартатів за 10 км від Львова. На місці будівництва вже розпочали підготовчі роботи.
У 2020 році прибуток від туристичного збору у Львові впав удвічі
Через карантинні обмеження клієнтів львівських готелів звільнили від сплати туристичного збору.