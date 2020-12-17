«То не має бути ініціатива євреїв, бо це війна».

Сесію Львівської міськради перенесли на наступний тиждень через коронавірус у мера Львова. Частина депутатів виступає за проведення засідання у форматі онлайн. З’ясуємо, чи встигне міськрада проголосувати бюджет та інші важливі питання до кінця року.

Організатори протестів ФОПів у Києві мають львівську реєстрацію. Особливу увагу до цих мітингів проявляють всі політичні сили від Медведчука і до Порошенка. Обговоримо, хто ж зацікавлений у вуличних акціях підприємців. Львівський аеропорт прийматиме нові рейси під час зимових свят. Дізнаємось, куди можна буде полетіти зі Львова у новому році. Про все це в ефірі програми «Чорне і Біле» з Андрієм Дроздою.

+301

Станом на 17 грудня кількість мешканців Львова, у яких підтвердився діагноз коронавірус Covid-19 від початку пандемії, – 25 032 (+301 за попередню добу).

На Львівщині планують збудувати новий відрізок дороги Київ – Чоп

Нова частина траси М-06 має з’єднати Броди та Львів, вона мала б примикати до майбутнього північного обходу міста.

Восьмеро львів'ян увійшли до рейтингу Топ-2% науковців світу

Львівщину у цьому престижному рейтингу представляють 6 викладачів «Львівська політехніка» та по одному представнику від медичного університету та Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я. С. Підстригача.

«То не має бути ініціатива євреїв, бо це війна»

Єврейська спадщина Львова: конфлікти довкола об'єктів історичної пам'яті.

Детективу НАБУ вночі у Львові спалили автомобіль

У НАБУ не виключають, що підпал пов'язаний із його професійною діяльністю.

У трьох районах Львова 18 грудня вимикатимуть світло

У п’ятницю, 18 грудня, через планові ремонтні роботи ПАТ «Львівобленерго» знеструмить частину вулиць у трьох районах Львова.

У Львові викрили конвертаційний центр з річним оборотом у 20 млрд грн

У Львові виявили один з найбільших конвертаційних центрів України, до якого входило понад 70 фіктивних підприємств у кількох областях України.

Під Львовом почали будівництво нової бази для ФК «Карпати»

Спортивну базу збудують у селі Бартатів за 10 км від Львова. На місці будівництва вже розпочали підготовчі роботи.

У 2020 році прибуток від туристичного збору у Львові впав удвічі

Через карантинні обмеження клієнтів львівських готелів звільнили від сплати туристичного збору.