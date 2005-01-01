Новий центр європейського зразка у ДРАЦСі Львова щодня обслуговуватиме понад сотню людей

Сьогодні, 11 червня, у приміщенні місцевого ДРАЦСу міста Львова, що розташований на вулиці Івана Франка, 157, відкрили перший на території Західної України центр обслуговування громадян європейського зразка «OpenSpace». Львів став третім містом після Києва та Одеси, де запрацювали такі установи. Тут можна за спрощеною процедурою отримати необхідні документи, лише підійшовши до терміналу та обравши одну чи декілька з 13 послуг, що доступні для відвідувачів.

«Серед таких ‒ подання заяви на державну реєстрацію шлюбу, власне його реєстрація, реєстрація народження дитини, видача повторних документів і витягів з державного реєстру актів цивільного стану, апостиль на документах», ‒ розповіла заступниця начальника міського ДРАЦСу Наталія Ясінська.

Така сучасна ініціатива Міністерства юстиції створює максимальну прозорість, швидкі та доступні сервіси. Відтак в електронній черзі людина отримує квиток, слідкує за екраном монітора, чекаючи на ньому своєї цифри, підходить до спеціаліста, а після надання послуг має можливість на місці за них розрахуватися. Щодня центр обслуговуватиме в середньому понад сотню людей.

«У такому відкритому офісі немає можливості десь закритися, приміром, у маленькому кабінеті, та вимагати хабар, створюючи цим перепони при видачі документів. Також ми ввели тривалість будь-якої послуги: вона не повинна перевищувати півгодини, деякі з них можна зробити за три хвилини», ‒ пояснив міністр юстиції України Павло Петренко.

Зазначимо, що протягом цього року Міністерство юстиції планує відкрити такі центри в Ужгороді, Вінниці, Сумах, Чернігові та Херсоні.

Міністр юстиції Павло Петренко під час відкриття у Львові центру з надання послуг у сфері ДРАЦС OpenSpace вручив народній депутатці від БПП Ірині Луценко свідоцтво про шлюб з генпрокурором Юрієм Луценком. За словами міністра юстиції, друге свідоцтво родині Луценків вручили з нагоди 30-ліття від часу реєстрації шлюбу.

Під час сьогоднішнього візиту до Львова міністр Павло Петренко також відкрив правовий клуб Pravokator.