Українським аграріям варто бути напоготові: фахівці застерігають про можливу появу небезпечного шкідника – гватемальської картопляної молі. Цей карантинний вид вже завдав значної шкоди врожаям у Європі й тепер може загрожувати і нашій картоплі, особливо на етапі зберігання. Як її розпізнати і знешкодити, пише Держпродспоживслужба.

Звідки походить і чим небезпечна

Гватемальська міль (Tecia solanivora) родом з Центральної Америки, але останніми роками активно розповсюджується за межами свого ареалу. Її легко занести в країну разом із інфікованими бульбами. За короткий термін, всього 2-3 тижні, вона здатна знищити значну частину врожаю, зокрема ранньої картоплі.

Як розпізнати зараження

Ознаки появи шкідника на бульбах:

потемніння в зоні вічок;

наявність дрібних отворів та тунелів з темним вмістом;

внутрішнє гниття та пухка структура картоплі.

Такі симптоми свідчать про активну життєдіяльність личинок усередині бульби.

Як захистити врожай

Щоб уникнути зараження, слід дотримуватися кількох простих правил: