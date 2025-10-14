Новий небезпечний ворог врожаю: як розпізнати гватемальську картопляну міль
Українським аграріям варто бути напоготові: фахівці застерігають про можливу появу небезпечного шкідника – гватемальської картопляної молі. Цей карантинний вид вже завдав значної шкоди врожаям у Європі й тепер може загрожувати і нашій картоплі, особливо на етапі зберігання. Як її розпізнати і знешкодити, пише Держпродспоживслужба.
Звідки походить і чим небезпечна
Гватемальська міль (Tecia solanivora) родом з Центральної Америки, але останніми роками активно розповсюджується за межами свого ареалу. Її легко занести в країну разом із інфікованими бульбами. За короткий термін, всього 2-3 тижні, вона здатна знищити значну частину врожаю, зокрема ранньої картоплі.
Як розпізнати зараження
Ознаки появи шкідника на бульбах:
- потемніння в зоні вічок;
- наявність дрібних отворів та тунелів з темним вмістом;
- внутрішнє гниття та пухка структура картоплі.
Такі симптоми свідчать про активну життєдіяльність личинок усередині бульби.
Як захистити врожай
Щоб уникнути зараження, слід дотримуватися кількох простих правил:
- перед зберіганням ретельно сортувати й підсушувати врожай;
- підтримувати температуру у сховищі в межах +3-+5°C;
- встановлювати феромонні пастки для своєчасного виявлення молі;
- при підозрі на зараження одразу звертатися до Держпродспоживслужби.