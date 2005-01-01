Новорічна мрія песика Реймонда

До кінця 2018 року львів’яни мають нагоду зробити добру справу та знайти собі вірних чотирилапих друзів. ЛКП «Лев», яке опікується безпритульними тваринами, готується до щорічного планового карантину, який почнеться 1 січня. Тож працівники мріють знайти нових господарів для собак, щоб не випускати їх знову на вулицю.

«Тварини здорові, вакциновані, стерилізовані та люблять спілкуватися з людьми. Під час карантину вони не можуть перебувати на території підприємства, тож їх доведеться відпустити собак на місце їхнього відлову, якщо за ними не приїдуть нові господарі. Дуже сподіваємось на те, що до свят чимало львів’ян будуть готовими відкрити свої домівки для чотирилапих друзів!», - повідомили в ЛКП «Лев».

Мустанг. Чудовий молодий красень-алабай. Попри свій серйозний вигляд, він виважений та неагресивний, знає деякі команди.

Моніка. Молода зворушлива красуня. Віддана собака, що стане для вас чудовим охоронцем та другом.

Смокі. Молода красуня, метис лайки. Слухняна, уважна, енергійна та активна, компаньйон, охоронець та друг.

Реймонд. Молодий собака з дуже зворушливим поглядом. Соціалізований та охоче виконує базові команди.

Веда. Надзвичайно компанійська собака. Розумна та чудово піддається навчанню. Найкращий друг та охоронець.

Мартін. Цей рудий вовк також потрапив до нас з вулиці з нашийником. Він молодий. Наразі трішки лякливий. Та коли до нього звертаються, гладять за вушком, починає довіряти людині та чемно йти поряд на повідку.

Лютер. Кудлатий красень, метис лайки. Молодий, гавкучий, піддається навчанню. Після «грумінгу» став ще пухнастішим та красивішим.

Баунті. Молоденька красуня, віком до одного року. Вона особлива, бо має тільки три лапки. Втратила четверту внаслідок ДТП. Попри це, вона соціалізована та дуже орієнтована на людину, проте потребує догляду та родину, яка її любитиме та піклуватиметься.

Джина. Невеличка зворушлива красуня. Після смерті своєї господині стала замкнутою та трохи недовірливою до людей. Проте після тривалого перебування в ЛКП «Лев», почала виходити з клітки та навіть дає себе погладити, любить, коли з нею спілкуються. Нею опікується притулок «Милосердя», але ми будемо щасливі знайти для неї найкращі руки!

Познайомитися із собаками можна на вул. Промисловій, 56 щодня без вихідних з 8:00 до 20:00. Інформацію можна отримати за номером тел.: 068 535 4545.

Попри дезінфекцію та карантинний режим, команда «Лева» проводитиме реєстрацію домашніх улюбленців, а також прийматиме собак в ургентних станах (наприклад, жертв ДТП) та тих, щодо яких ми отримуватимуть звернення про покус.

Фото Марти Сирко, Каті Акварельної