Власник пса вигулював тварину на повідку, але без намордника

Нововолинський міський суд закрив справу щодо нападу бульдога на перехожу жінку. Інцидент стався ще в жовтні 2018 року, тоді власник вигулював пса на вулиці без намордника, і в якийсь момент він не зміг стримати улюбленця, який напав на перехожу. Пес відкусив їй частину пальця, а також наніс травми руки, які судмедексперт кваліфікував за ступенем важкості як середні. Справу розглядали аж три роки, зрештою, адвокат обвинуваченого подав клопотання закрити провадження через завершення строків давності. Суддя це клопотання підтримав.

Як йдеться в ухвалі Нововолинського міського суду від 17 січня, інцидент стався 9 жовтня 2018 року близько 11:00 на вулиці Василя Стуса в Нововолинську. Обвинувачений Андрій Б., який вигулював свого американського бульдога на повідку, але без намордника, не зміг стримати пса, коли той накинувся на перехожу жінку.

«Собака [...] напала на [жінку], яка проходила повз них, спричинивши останній тілесні ушкодження у вигляді неповної травматичної ампутації першого пальця правої кисті на рівні основи п'ясної кістки, відкритий відламковий перелом першої п`ясної кістки правої кисті зі зміщенням, обширну вкушену рану підвищення першого пальця правої кисті з пошкодженням тенора та сухожилків», – зазначається в ухвалі. За висновком судмедексперта, це травми середнього ступеня важкості.

Дії власника собаки кваліфікували за ст. 128 ККУ (необережне тяжке або середньої тяжкості ушкодження), що передбачає як мінімум громадські роботи від 150 до 240 годин, а як максимум – до двох років обмеження волі.

Як зазначила в суді потерпіла, обвинувачений відтягував розгляд справи. «Обвинувачений неодноразово не з'являвся в судові засідання без поважних причин, не надав суду жодних доказів на підтвердження неможливості явки в судові засідання, чим затягував судовий розгляд», – повідомила жінка.

Зрештою адвокат обвинуваченого подав клопотання з проханням закрити провадження, оскільки з моменту вчинення порушення минуло три роки, а значить, завершились терміни давності. Суддя Андрій Василюк вирішив клопотання задовольнити. Тож обвинуваченого звільнили від кримінальної відповідальності, а провадження постановили закрити. Ухвалу можна оскаржити протягом семи днів з моменту її оголошення.