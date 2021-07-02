Моргенштерн просить суд «витребувати у Служби безпеки України постанову про заборону йому в’їзду в Україну»

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі за позовом громадянина Росії Алішера Валєєва (Моргенштерна) щодо виключення його з переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України. Про це повідомила прес-служба ОАСК.

Справа розглядатиметься за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників справи.

«Позивач просить ОАСК визнати протиправними дії СБУ стосовно підготовки документів і звернення до Міністерства культури та інформаційної політики України щодо внесення громадянина Російської Федерації Алішера Валєєва (сценічне ім’я MORGENSHTERN) до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці», – повідомили в ОАСК.

За даними суду, позивач також просить визнати протиправним і скасувати квітневий наказ Мінкультури про внесення Моргенштерна до цього списку.

Окрім цього, репер просить ОАСК «витребувати у Служби безпеки України постанову про заборону йому в’їзду в Україну».

Як інформував ZAXID.NET, 29 квітня Моргенштерна внесли до переліку осіб, що створюють загрозу національній безпеці. До такого кроку Мінкульт вдався за поданням Служби безпеки.

20 квітня Моргенштерн заявив, що скасовує заплановані концерти в Києві, Харкові та Запоріжжі, тому що йому «страшно їхати в Україну», де «починаються якісь штуки не надто прикольні». Концерти були заплановані на 3, 4 і 6 червня в Києві, Харкові і Запоріжжі відповідно. Вартість квитків доходила до 4,5 тис. грн.

Чим відомий Моргенштерн

Російський репер оскандалився під час концерту в Одесі в грудні 2019 року. 8 грудня в місті був оголошений траур по тих, хто загинув під час пожежі, що сталася 4 грудня в Одеському торгово-економічному коледжі. Репер Моргенштерн назвав траур «показухою» і закликав краще проводити перевірки по пожежній безпеці.

Після цього на сайті президента України з'явилася петиція із закликом заборонити Моргенштерну виступати в Україні, але вона не набрала необхідної кількості голосів.

Зазначимо, що він планував концерти в трьох українських містах. У Києві 3 червня, в Харкові 4 червня і 7 червня в Запоріжжі. За крісло в першому ряді на виступі в Києві організатори просять близько 4,5 тис. грн.

28 квітня за поданням СБУ міністерство культури включило Моргенштерна до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці. Через це він не може потрапити до України.