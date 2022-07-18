Обласна стратегія освіти має окремий розділ «Інтеграція та потреби ВПО»

Цього тижня закінчується опитування для батьків школярів, які переїхали на Львівщину через війну. Львівська обласна рада звертається з проханням заповнити анкету, щоб напрацювати навчальну програму для школярів і врахувати потреби дітей переселенців.

Результати цього опитування врахують при формуванні обласної стратегії освіти у частині «Інтеграція та потреби ВПО».

«За допомогою опитування депутати хочуть з’ясувати бачення щодо адаптації освітнього процесу до потреб вимушено переселених школярів: зрозуміти проблеми, з якими зіткнулись ВПО при зарахуванні в нові школи, їхні потенційні потреби у новому навчальному році, а також заходи, які допоможуть краще та легше інтегруватися дітям у нове освітнє середовище», – пояснюють у Львівській обласній раді.

Опитування проводить постійна комісія з питань освіти, науки та інновацій Львівської обласної ради спільно з проектом Ради Європи «Зміцнення громадської участі у демократичному процесі прийняття рішень в Україні».

Заповнити опитувальник можна до п’ятниці, 22 липня, за посиланням.

Нагадаємо, з 1 вересня у Львові та області планують відновлювати очне навчання у школах. Проте якщо батьки хочуть, щоб їхня дитина продовжувала навчання дистанційно, місто забезпечить таку можливість.