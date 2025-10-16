Секретар Одеської міськради виконуватиме обов'язки мера

Від четверга, 16 жовтня, обов’язки міського голови Одеси виконуватиме 70-річний секретар міськради Ігор Коваль. Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті Одеської міської ради.

Таке рішення ухвалили на підставі ч. 2 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Він передбачає, що в разі дострокового припинення повноважень або відсутності міського голови його обов’язки виконує секретар міської ради.

Більше про Ігоря Коваля

Ігор Коваль народився 25 лютого 1955 року в Одесі. Коваль є дослідником міжнародних відносин, доктором політичних наук, професором та заслуженим діячем науки й техніки України, членом-кореспондентом Української академії політичних наук.

У 1978 році він закінчив історичний факультет Одеського державного університету імені Іллі Мечникова за спеціальністю «Історик, викладач історії та суспільствознавства». У 2010 році обійняв посаду ректора Одеського університету імені Іллі Мечникова. А у 2015 році його переобрали на другий термін.

З 2 грудня 2020 року Ігор Коваль обіймає посаду секретаря Одеської міської ради дев'ятого скликання.

Нагадаємо, 13 жовтня, на сайті Офісу президента зареєстрували петицію з вимогою припинити українське громадянство мера Одеси Геннадія Труханова. Вже вранці 14 жовтня петиція набрала необхідні 25 тис. підписів.

Вдень 14 жовтня президент Володимир Зеленський повідомив, що отримав «підтвердження наявність російського громадянства в деяких людей» і підписав укази щодо них. За даними ЗМІ, йшлося про мера Одеси Геннадія Труханова, колишнього нардепа від забороненої «Партії регіонів» Олега Царьова та танцівника балету Сергія Полуніна.

Геннадій Труханов назвав рішення про припинення його українського громадянства «фальсифікацією». Труханов також заявив, що оскаржуватиме це рішення в судах.