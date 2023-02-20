За напад на поліцейських мукачівцям загрожує до 5 років тюрми

Поліція затримала 24-річного мешканця Мукачева та його батька за напад на правоохоронців з металевими палками. Інцидент стався після того, як патрульні зупинили автомобіль мукачівця для перевірки, водій обурився, почав агресивно поводитися, а потім втік. Коли правоохоронці наздогнали водія біля його будинку, з помешкання почали виходити люди з металевими та дерев'яними палками, погрожуючи поліції. Відтак, 24-річний водій з батьком накинулися на правоохоронців. Обох порушників затримали, наразі чоловіки перебувають у СІЗО. За скоєне їм загрожує до п'яти років тюрми.

Як повідомила прес-служба поліції Закарпаття, інцидент стався у неділю, 19 лютого, на вулиці Виговського в Мукачеві. Патрульні зупинили для перевірки автомобіль ВАЗ-2101. За кермом авто перебував 24-річний місцевий мешканець. За даними правоохоронців, під час спілкування водій почав себе агресивно поводити, звинувачуючи поліцейських у безпідставній зупинці, а потім втік.

«Поліцейські наздогнали порушника вже біля його будинку. В цей час з помешкання почали виходити кілька осіб з металевими та дерев’яними палками в руках, погрожували правоохоронцям фізичною розправою, в результаті водій і його батько накинулися на поліцейських. До зловмисників було застосовано заходи фізичного впливу та спецзасоби», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі уточнюють, що наразі обоє затриманих перебувають у слідчому ізоляторі, правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 ККУ (умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень). Слідство триває. За скоєне обом фігурантам справи загрожує до п'яти років позбавлення волі.