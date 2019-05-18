Вбивцю інспекторки в одеському СІЗО засудили до довічного ув'язнення

Обвинувачений свою провину не визнав

Малиновський райсуд Одеси засудив до вищої міри покарання Василя Чемериза, якого обвинувачують у вбивстві і розчленуванні в 2017 році жінки-інспектора СІЗО Олени Порошенко. Про це 17 травня повідомляє «Думская».

Прокурори в суді повністю довели провину чоловіка, який, будучи в момент скоєння злочину ув’язненим, жорстоко вбив працівницю слідчого ізолятора. 17 травня судом йому призначено покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Вироком Чемериза визнано винним у скоєнні злочину, передбаченого п. 3 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство, вчинене особою, яка раніше вчинила аналогічний злочин).

Як зазначили в Малиновському райсуді, обвинувачений свою провину не визнав.

7 серпня 2017 року Одеському СІЗО 39-річний заарештований вбив і розчленував співробітницю ізолятора Порошенко. Останки, склавши в поліетиленові пакети, кинув в сміттєвий бак. Раніше він вже притягувався до кримінальної відповідальності за умисне вбивство. У момент скоєння вбивства Порошенко Чемериз був під слідством у зв'язку з вчиненням розбійного нападу.

У березні 2018 року обвинувачений заявив у суді, що вбив інспектора нібито на вимогу двох осіб, які йому погрожували, - співробітника Одеського СІЗО і ув’язненого, який вже вийшов на волю. Нібито цей злочин було «замовлено», щоб усунути з посади «начальника в'язниці».