Блогерка з тваринами в готельному номері

Приватний одеський дельфінарій «Немо» звинуватили у жорстокому ставленні до тварин. Це сталося після того, як у соціальних мережах з’явилося відео з морськими котиками, які клієнти знімали в готельних номерах, повідомила у вівторок, 18 квітня, «Українська правда».

На одному з відео дівчина грається з двома морськими котиками у кімнаті з видом на море, а на другому на ліжку лежить виснажений морський котик. Як уточнює «Інформатор», що на цих відео блогерка Стася Макєєва для контенту в TikTok влаштувала зйомку з морськими котиками в люксовому номері готелю. Разом з нею відео знімав ще один блогер – Олег Машуковський. Біля нього на ліжку лежав втомлений морський котик з червоними очима.

Після таких відео на сторінці дельфінарію обурені користувачі почали публікувати негативні коментарі: « Ганьба, за таке поводження з тваринами!», «Як так можна? Слава Богу, що ніколи у вас не зупинялася» тощо. Утім, пізніше коментарі зі сторінки у соцмережах «Немо» зникли. На сайті дельфінарію також немає такої послуги, як взяти тварину у номер. Є лише фотосесії з тваринами, дельфінотерапія та інші.

У зоозахисній організації «UAnimals» повідомили, що звернулися до поліції щодо жорстокого ставлення до тварин.

«Ми отримали шквал повідомлень та тисячі позначок із проханням запобігти знущанню над тваринами. Ми вважаємо таку ситуацію неприпустимою, тож одразу подали заяву до поліції за частиною 12 статті 25 Закону України, яка забороняє надавати фотопослуги з дикими тваринами поза межами зоопарків, цирків та дельфінаріїв», – наголосили в організації.

Це не перший скандал довкола цього дельфінарію. Наприклад, 18 травня 2021 року «UAnimals» опублікували допис із відео, де співробітник дельфінарію випустив на вулицю морського котика, де його торкалися і гладили люди, тим самим, завдаючи стрес істоті. На тлі цього організація «UAnimals» закликала не спонсорувати жорстокість і не відвідувати дельфінарії, які завдають шкоду дельфінам.

Ще один скандал довкола цього дельфінарію стався 6 червня 2021 року. Тоді дельфін тричі вкусив дитину під час контактної програми. Керівництво звинуватило батьків у недогляді за дитиною. Згодом власник дельфінарію вибачився, додавши, що дельфін орієнтований на годування, коли бере рибу у тренера.