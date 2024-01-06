Вівек Рамасвамі, ставши президентом, виведе Сполучені Штати Америки з НАТО

Один із претендентів у кандидати в президенти США від Республіканської партії Вівек Рамасвамі заявив, що, ставши президентом, виведе Сполучені Штати Америки з НАТО. Про це 6 січня повідомило видання Politico з посиланням на власні джерела.

У жовтні минулого року Рамасвамі говорив, що «ідея виходу США з НАТО є розумною, але він не підтримує вихід з Альянсу». Втім, в приватному житті Рамасвамі дотримується думки, що «вже давно настав час вивести США з НАТО», про що неодноразово заявляв.

Відповідаючи на запитання про ці його непублічні коментарі, речниця кампанії кандидата в президенти Тріша Маклафлін відмовилася прямо коментувати його позицію щодо Альянсу, але й не заперечила слова Рамасвамі.

«Вівек Рамасвамі серйозно стурбований тим, що більшість союзників по НАТО не виконують своїх зобов'язань щодо військових інвестицій ... Він також вважає, що експансіонізм НАТО після холодної війни невиправдано збільшив ризик великого конфлікту з Росією», – пояснила Тріша Маклафлін позицію Рамасвамі.

Варто зазначити, Вівек Рамасвамі не єдиний республіканський кандидат, який скептично ставиться до НАТО. Фаворит від партії республіканців Дональд Трамп під час свого президенства обговорював можливість виходу США з Альянсу і, ймовірно, зробить спробу ініціювати це, якщо переможе на ще одних виборах.