23 жовтня з полону звільнили 261 захисника

У рамках чергового обміну полоненими 23 жовтня з російського полону додому повернувся військовослужбовець Андрій Чверенчук із Тернопільщини. Про це повідомив керівник Тернопільської ОВА Тарас Пастух у своєму телеграм-каналі.

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«На рідну землю повернувся наш земляк: Чверенчук Андрій Іванович із Золотопотіцької селищної громади Чортківського району. Розділяємо радість тих, хто очікував на Андрія», – додав Тарас Пастух.

Додамо, що за результатами обміну до України повернулися 261 захисника та дев’ять цивільних. Військовослужбовці, яких вдалося повернути, служили у Нацгвардії, зокрема в «Азові». Також серед них є прикордонники, тероборонівці, воїни Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, Державної спеціальної служби транспорту. Більшість із них були в полоні ще з 2022 року.

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Востаннє обмін полоненими між двома сторонами відбувався у День Незалежності України. Тоді додому повернувся житель Тернопільщини – Сергій Бойчук з села Великі Дедеркали Кременецького району