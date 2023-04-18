У Хустському райсуді зафіксували неналежні умови утримання підсудних

Офіс омбудсмана заявив про порушення прав людини у приміщеннях, де утримують підсудних та засуджених. Йдеться про приміщення Хустського районного суду, де нещодавно проведи перевірку. Зокрема, виявили недостатню кількість камер для засуджених, відсутність у камерах вентиляції та окремих туалетів, а також відсутність приміщення для спілкування підсудних адвокатами. Крім того, під час перевірки виявили протерміновані ліки, які призначалися для засуджених.

Як у вівторок, 18 квітня, повідомив офіс Уповноваженого ВР з прав людини, під час перевірки у Хустському районному суді виявлені порушення прав людини у діяльності установи. «Приміщення суду не обладнано кімнатою для роботи адвоката з підсудними (засудженими), недостатня кількість камер для тримання підсудних (засуджених), камерах для утримання відсутня припливно-витяжна вентиляція», – йдеться у повідомленні.

Крім того, через відсутність приміщення для ознайомлення з матеріалами справи, відвідувачі ознайомлюються з ними у приміщенні канцелярії, до якого не мають доступ підсудні (засуджені), які тримаються під вартою, що унеможливлює реалізацію їх права на захист. Також у Офісі омбудсмана виявили неможливість вільного доступу маломобільних груп до будівлі суду та вільного пересування у приміщенні суду, а також відсутність окремого санвузла для підсудних і засуджених.

«Також не забезпечено ізольований маршрут конвоювання обвинувачених (підсудних), засуджених від службового входу суду до залу судових засідань; встановлено наявність лікувальних засобів з простроченим терміном придатності», – зазначили в Офісі омбудсмана.

Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини направив до компетентних органів акти реагування.