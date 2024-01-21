Україна може піти на переговори, якщо Росія зазнає тактичної поразки на полі бою, добровільно відмовиться від ядерної зброї і в РФ почнуться внутрішні бунти. Про це 20 січня заявив радник голови ОП Михайло Подоляк ефірі телемарафону.

Відповідаючи на питання про можливі передумови для переговорів, радник голови ОП наголосив, що Росія готова вести переговори тільки на ультимативних позиціях і прагне тотального знищення України.

За його словами, поки РФ не отримала суттєвих тактичних поразок на полі бою, будь-яке перемир’я буде використано нею для підготовки до наступного етапу війни.

«Це також можливо тільки у випадку, коли РФ зазнає глобальної поразки. Що таке глобальна поразка? РФ не зможе більше домінувати не тільки в Європі, а взагалі в глобальному політичному процесі, РФ не буде мати для цього ніяких ресурсів, не зможе використовувати те чи інше право вето, наприклад, у Радбезі ООН, не буде мати підтримки низки інших тоталітарних країн, тому що буде вважатись країною, яка програла війну», – зазначив Подоляк.

За його словами, тоді можливі і перемовини щодо ядерної зброї, кількості носіїв ядерної зброї, ракет великої дальності, транскордонних буферних зон і тощо.

«Але все це можливо тільки у випадку, коли відбудуться три процеси: перше – тактична поразка Росії в Україні, друге – ефективна робота санкцій, коли європейські компанії остаточно залишать ринки РФ, і третя складова – коли в Росії на підставі всього цього почнуться процеси, які ми з вами бачили влітку 2023 року, коли Пригожин ішов на Москву через Ростов і Воронеж, і після цього ми побачимо внутрішній суттєвий соціальний конфлікт в РФ», – наголосив Михайло Подоляк.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розкритикував ідею схилити Україну до мирних перемовин з Росією, назваши політиків, які це роблять «кишеньковими Чемберленами».

Раніше глава МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що з часом «доведеться знайти спосіб залучити РФ до мирних перемовин, оскільки без участі Росії досягнення сталого миру в Україні неможливе». Глава міноборони Італії Гвідо Крозетто також побачив нібито «сигнали від Росії та України, що настав час для дипломатії прокласти шлях до миру».