Офіс президента України виправив свою заяву щодо слів Байдена про надання Україні плану дій щодо членства в НАТО. Про це 8 червня повідомляє Axios.

Білий дім та Офіс президента опублікували офіційні повідомлення про телефонний дзвінок, що відбувся в понеділок 7 червня між Байденом та Зеленським. Згодом з'ясувалось, що повідомленя дещо суперечать одне одному.

У повідомленні ОП говорилося: «Президент США наголосив на цілковитій підтримці євроатлантичної інтеграції України та важливості надання Українській державі Плану дій щодо членства в Альянсі. Він запевнив, що позиція України обов’язково буде врахована під час обговорення стратегічних питань у НАТО, а також планованих заходів найвищого рівня».

У свою чергу, у заяві Білого дому такої інформації не було. Згодом його представники заперечили, підтримку Байденом надання ПДЧ в Північноатлантичному альянсі.

«Українці неправильно охарактеризували заяву та виправили допис», – заявив представник американської Ради національної безпеки редакції Axios.

Тепер в українській заяві говориться так: «Джо Байден запевнив, що позиція України обов’язково буде врахована під час обговорення стратегічних питань у НАТО, а також запланованих заходів найвищого рівня. Володимир Зеленський наголосив на важливості надання Українській державі Плану дій щодо членства в Альянсі».

До слова, це вже не перша помилка в комунікації між ОП та Білим домом. Ще взимку в інтерв’ю Axios, Володимир Зеленський розповідав про плани щодо своєї майбутньої розмови з Джо Байденом. Тоді він заявив, що має питання до Байдена: «В мене є дуже просте запитання: пане президенте, чому ми досі не в НАТО?».

5 квітня у телефонній розмові з Байденом Зеленський нарешті отримав відповідь на своє запитання.

Байден підкреслив «підтримку плану Зеленського по боротьбі з корупцією та реалізації програми реформ, заснованої на спільних демократичних цінностях». Лідери погодилися, що ці реформи є центральними для євроатлантичних прагнень України.

По суті такою є дипломатична мова, за правилами якої одна держава (США) не може вимагати у іншої (України) реформ – може лише запрошувати до їх прискорення, натякаючи на перспективи.

Але у прес-релізі Банкової ця фраза звучала інакше: «Джо Байден висловив підтримку прогресу України у питанні здобуття членства в НАТО».