Ексофіцер військової розвідки Великої Британії Філіп Інгрем

Російський диктатор Владімір Путін може спробувати атакувати Сувальський коридор, чим фактично відріже країни Балтії від європейських союзників по НАТО, зокрема від Польщі. Таке припущення висловив колишній офіцер британської військової розвідки, експерт з хімічної зброї, полковник Філіп Інгрем в інтерв’ю таблоїду The Sun.

Сувальський коридор – це 65-кілометрова смуга землі між Польщею та Литвою. Він також відділяє Білорусь від російського Калінінграда.

Червоним кольором на карті позначений Сувальський коридор (Вузуалізація BBC Україна)

Захоплення цієї ділянки фактично відрізало б країни Балтії – Литву, Латвію та Естонію – від їхніх союзників по НАТО, тому ця ділянка завжди вважалась «ахіллесовою п’ятою» НАТО та Заходу.

За словами Інгрема, існують невидимі, на перший погляд, тривожні сигнали, що свідчать про те, що Росія готується до нової наступальної операції.

«Ми спостерігаємо збільшення присутності російських військ у Калінінграді та Білорусі, раптові військові навчання та нетипові пересування військ. Ми маємо справу з гібридною війною, глушінням GPS, саботажем підводних кабелів та так званими зеленими чоловічками, які розпалюють заворушення серед російськомовних меншин», – сказав Філіп Інгрем.

Полковник додав, що будь-які потенційні загрози для Естонії, Латвії та Литви необхідно порівнювати з моментами, що передували вторгненню в Україну. Він згадав масове накопичення військових сил на кордоні, масштабні пропагандистські кампанії Кремля, економічний тиск, атак на об’єкти комунікації та поширення дезінформації.

Нагадаємо, у липні 2025 року командувач армії США в Європі та Африці, генерал Крістофер Донах’ю заявив, що військові НАТО та США разом мають можливість швидко нейтралізувати Калінінградську область Росії у найкоротші терміни. За його словами, НАТО вже запустило стратегію під назвою «Лінія стримування на східному фланзі» для запобігання конфлікту з Росією.