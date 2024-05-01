На Хмельниччині посадовець вимагав у поліцейського 20 тис. доларів хабара

Правоохоронці викрили на хабарі 44-річного заступника командира Теруправління Служби судової охорони у Хмельницькій області. Посадовець обіцяв за 20 тис. доларів закрити кримінальне провадження щодо поліцейського, який вимагав хабар у п’яного водія. Про це 1 травня повідомили у ДБР.

З’ясувалося, що наприкінці серпня 2023 року 37-річний поліцейський зупинив водія, який керував автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. Правоохоронець почав схиляти порушника до хабара, про що пізніше стало відомо вищому керівництву. За це щодо поліцейського відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 370 ККУ (провокація хабара). Йому загрожувало до 5 років ув’язнення.

Відтак, працівник Служби судової охорони запевнив 37-річного правоохоронця, що знайомий з прокурорами й працівниками ДБР, тому зможе залучити свої зв’язки й за 20 тис. доларів винагороди закрити кримінальне провадження.

Однак, натомість поліцейський повідомив про ситуацію слідчим, які задокументували факт хабарництва з боку заступника командира Теруправління Служби судової охорони. Йому оголосили про підозру за ч. 2 ст. 369-2 КК України (пропозиція та обіцянка здійснити вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, за надання неправомірної вигоди для себе й третіх осіб). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 5 років.