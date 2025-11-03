Офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький

Російські піхотинці, що прорвалися до міської забудови Покровська на Донеччині, намагаються закріпитися на позиціях і облаштовують спостережні пункти. Про це 3 листопада в етері «Суспільного» повідомив офіцер Збройних сил України Сергій Цехоцький.

Ситуацію в Покровську офіцер описує як «дуже складну». Водночас він наголошує, що українські військові роблять дуже багато речей, аби виснажити та знищити ворога.

За даними Сергія Цехоцького, у деяких районах міста російські окупанти почали займати оборону.

«У деяких місцях вони (російські військові, – ред.) починають займати оборону. Не штурмувати, а саме оборону, а ситуація важка, бо забудова. Треба враховувати, що їх за кількістю більше, ситуація тут наростає з серпня 2024 року», – підсумував військовий.

Про спроби окупантів закріпитися в Покровську раніше писали аналітики проєкту Deep State. За їхніми даними, окупанти почали створювати позиції, зокрема, спостережні пункти (СП), пілотні позиції.

«Цьому сприяє наявність відповідної кількості піхоти, яка часто також кочує з району в район, при спробах їх зачистити», – ішлося в телеграм-каналі Deep State.

Водночас для зачистки ворога в місті залучили різноманітні спеціалізовані підрозділи. Українські оператори БпЛА цілодобово намагаються вишукувати та знищувати окупантів, яких у місті сотні.

Нагадаємо, на початку минулого тижня українські спецпризначенці розпочали операцію у східній частині Покровська з метою стабілізації ситуації в стратегічно важливому місті, яке намагаються оточити російські окупанти.

1 листопада стало відомо, що в результаті успішних контрдій українські військові зуміли покращити тактичне положення у кількох кварталах Покровська. Однак обстановка в місті залишається складною та динамічною.