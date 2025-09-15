Присутність американців на полігоні в Міноборони РБ назвали «несподіванкою»

Американські військові офіцери здійснили несподіваний візит до Білорусі, де спостерігали за спільними військовими навчаннями Росії та Білорусі «Захід-2025». Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін сказав американським військовим, що ті можуть оглянути «все, що цікавить». Про це повідомило агентство Reuters в понеділок, 15 вересня.

За даними видання, присутність американців на білоруському полігоні в Міністерстві оборони РБ назвали «несподіванкою».

«Хто б міг подумати, як почнеться ранок ще одного дня навчань “Захід-2025”? Рукостискання Білорусь – США на військовому полігоні – те, що варто було сфотографувати», – ідеться в дописі.

Міноборони Білорусі опублікувало відео, на якому видно, як представники Збройних сил США дякують Хреніну за запрошення і тиснуть йому руку.

Зазначається, що американські офіцери нібито відмовились спілкуватись зі журналістами під час свого візиту.

За даними оборонного відомства, на білоруському полігоні 15 вересня перебували представники 23 країн, включно з трьома державами-членами НАТО – США, Туреччиною та Угорщиною.

Reuters припускає, що присутність американців на полігоні в Білорусі є останнім знаком потепління відносин між Вашингтоном і Мінськом, який є близьким союзником країни-агресорки. Іноземні військові відвідали Білорусь за кілька днів після того, як Польща збила російські безпілотники, які перетнули її повітряний простір з України та Білорусі (10 вересня).

Додамо, цьогорічні спільні російсько-білоруські маневри «Захід-2025» відбуваються у Білорусі у період з 12 по 16 вересня.

Нагадаємо, 11 вересня самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко звільнив 52 політичних в’язнів, серед яких були журналісти та політичні опоненти. Звільнені громадяни Великобританії, Латвії, Польщі, Німеччини, Франції та Литви перетнули литовський кордон з Білорусі того ж дня.

У відповідь Америка офіційно зняла санкції з найбільшої білоруської авіакомпанії «Белавіа», яка перебувала під обмеженнями з 2023 року. Представник президента США Дональда Трампа Джон Коул повідомив, що Трамп підтримує ідею повернути посольство США в Мінськ, нормалізувати відносини та відродити економічні та торгівельні зв’язки з Білоруссю.