Офіційне повідомлення директора ТОВ «Винниківська тютюнова фабрика» Ростислава Павліва щодо інциденту, який трапився ввечері 11 липня у місті Винники.

«11.07 близько 19:00 на території “Винниківської тютюної фабрики” завершився черговий обшук, який знов тривав 30 днів. По завершеннню слідчої дії частина працівників разом зі мною покинули територію фабрики. Працівники правоохоронних органів намагались протиправно розпочати черговий 30-денний обшук однак помилка, яка була допущена в ухвалі суду не дала їм підстав для проведення даної дії. В подальшому за межами території підприємства на пішохідному переході близько 21:30 відбувся конфлікт працівників патрульної поліції з місцевим мешканцем.

Вважаю дані дії були спровоковані самими працівниками правоохоронних органів, з метою виправдання свої протиправних дій які тривають вже понад 60 днів, від яких потерпає як саме підприємство, так і все місто Винники. Підприємство буде сприяти у проведенні розслідування даного інциденту і всі винні будуть покарані».

*Матеріал підготовано пресслужбою ТОВ «Винниківська тютюнова фабрика»