Чоловікові повідомлено про підозру у державній зраді

Контррозвідка Служби безпеки України затримала агента воєнної розвідки Росії, який коригував ракетні атаки росіян по Запоріжжю. Про це у вівторок, 16 січня, повідомили в СБУ та Офісі генпрокурора.

Як розповіли у відомстві, коригувальником ворожого вогню виявився охоронець місцевого дитсадка. Завдяки роботі зловмисника окупанти обстріляли житлові будинки у селищі Степногірськ напередодні 2024 року. Тоді внаслідок ворожого удару загинув 43-річний чоловік, а багато приватних осель були пошкоджені або повністю зруйновані.

Слідство встановило, що у грудні минулого року чоловік був дистанційно завербований представником головного управління генштабу збройних сил Росії (відомого як ГРУ). У поле зору окупантів він потрапив через свою знайому – хористку місцевої церкви УПЦ (МП), яка втекла на тимчасово захоплену частину Запоріжжя, де працює на спецслужбу Росії.

За домовленістю підозрюваний повинен був збирати інформацію про місця дислокації та переміщення Сил оборони і військової техніки на Запорізькому напрямку. Крім того, він коригував ракетні удари росіян по цивільній та критичній інфраструктурі регіону. Дані через свою «однодумницю» передавав російським кураторам.

Зрадника та колаборанта затримали у його власному помешканні. Під час обшуку у нього вилучено мобільний телефон, який він використовував для спілкування з російськими спецслужбами.

Наразі затриманому повідомлено про підозру. Він перебуває під вартою. Фігуранту загрожує довічне ув’язнення.