Окремі вулиці у Львові, Брюховичах та Винниках без світла
«Львівобленерго» проводить ремонтні роботи
Суспільство — Ольга Гринько, 0 0
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У понеділок, 8 листопада, у Львові заплановані відключення електроенергії. Упродовж дня 19 вулиць у Львові, Винниках та Брюховичах будуть без світла. «Львівобленерго» проводитиме ремонтні роботи. Про це повідомили на Гарячій лінії «Львівобленерго».
Тож із 9:00 до 17:00 без електропостачання у м. Львів будуть:
- вул. Широка, 86а, 88, 92, 94, 96, 90, 100,
- вул. Гайова – всі,
- вул. Чагарникова – всі,
- вул. Рудненська, 20, 24, 26, 28,
- вул. Низова – всі.
- вул. На Сторожі – всі,
- вул. Утіхи, 4-21,
- вул. Панча, 5,
- вул. Окуневського, 3,
- вул. Кошиця, 4, 9,
- вул. Масарика, 18,
- вул. Донецька – всі,
- вул. Вербоват – всі,
- вул. Могильницького – всі,
- вул. Ржегоржа – всі.
Із 9.00 до 17:00 без електроенергії у м. Винники будуть вулиці:
- вул. Ломоносова, 31-60,
- вул. Сонячна – всі.
Також до 17:00 у смт Брюховичі без електроенергії:
- вул. Львівська, 60-92,
- вул. Вербова, 5, 14, 16.
Інформацію про планові ремонтні роботи «Львівобленерго» та аварійні відключення можна дізнатися на сайті, а також у Telegram та Viber.
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