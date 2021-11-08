У понеділок, 8 листопада, у Львові заплановані відключення електроенергії. Упродовж дня 19 вулиць у Львові, Винниках та Брюховичах будуть без світла. «Львівобленерго» проводитиме ремонтні роботи. Про це повідомили на Гарячій лінії «Львівобленерго».

Тож із 9:00 до 17:00 без електропостачання у м. Львів будуть:

вул. Широка, 86а, 88, 92, 94, 96, 90, 100,

вул. Гайова – всі,

вул. Чагарникова – всі,

вул. Рудненська, 20, 24, 26, 28,

вул. Низова – всі.

вул. На Сторожі – всі,

вул. Утіхи, 4-21,

вул. Панча, 5,

вул. Окуневського, 3,

вул. Кошиця, 4, 9,

вул. Масарика, 18,

вул. Донецька – всі,

вул. Вербоват – всі,

вул. Могильницького – всі,

вул. Ржегоржа – всі.

Із 9.00 до 17:00 без електроенергії у м. Винники будуть вулиці:

вул. Ломоносова, 31-60,

вул. Сонячна – всі.

Також до 17:00 у смт Брюховичі без електроенергії:

вул. Львівська, 60-92,

вул. Вербова, 5, 14, 16.

Інформацію про планові ремонтні роботи «Львівобленерго» та аварійні відключення можна дізнатися на сайті, а також у Telegram та Viber.