Херсонщина перебуває під окупацією з перших днів повномасштабної війни, але завдяки партизанському руху загарбники зазнають невдач

Через успіхи українського підпілля окупанти посилили «контрдиверсійні» заходи у великих містах півдня в пошуках партизанів. Про це повідомив Центр національного спротиву, який закликав жителів окупованого півдня бути обережними.

За інформацією Центру національного спротиву, в містах збільшилась кількість обшуків та перевірок громадського та приватного транспорту. Людей також зупиняють на вулицях для перевірки телефонів та особистих даних.

Аби не викликати підозр в окупантів, ЦНС рекомендував заздалегідь підготувати телефон та іншу техніку. Зокрема, видалити всі обговорення політичних питань, бойових дій, засудження політики Путіна та Росії, фото військової техніки, руйнувань, скріншоти.

«Подбайте, аби в телефонній книзі не було контактів, які викликають підозру: наприклад “Катя волонтер”, “Саша ЗСУ”, позивних ваших друзів, якщо такі є. Нагадаємо, на сайті Центру національного спротиву є детальна інструкція щодо ваших дій при затриманні окупантами. Також за посиланням можна прочитати вказівки на випадок, якщо вас взяли в полон», – наголошується в повідомленні.

ЦНС також вкотре наголосив на доцільності евакуації з тимчасово окупованих територій на час бойових дій і «не ставати живим щитом для ворога».

Нагадаємо, через активні контрнаступальні дії ЗСУ російські загарбники нещодавно втратили контроль над селищем Високопілля у Херсонській області.