Двоє людей загинуло, ще одна поранена

Російські окупанти намагалися проникнути на територію України через один з населених пунктів Сумщини. Спроба вдертися через кордон провалилася, проте росіяни відкрили вогонь по мирних мешканцях селища, внаслідок чого дві людини загинуло, а одна отримала поранення, повідомили у прес-службі оперативного командування «Північ» у вівторок, 4 липня.

За даними ОК, росіяни, які не змогли потрапити до України, почали стріляти по місцевих з метою залякування. Напад на цивільних стався у понеділок, 3 липня.

«Російські війська здійснили черговий терористичний акт щодо місцевого населення Сумської області. 3 липня стало відомо про загибель двох мешканців прикордонного населеного пункту та поранення ще одного внаслідок спроби проникнення ворога на територію нашої держави. Не досягнувши мети, ворог, у своїй звичній манері, відкриває вогонь по цивільному населенню з метою залякування», – повідомили у прес-службі ОК.

Розслідування теракту проти мирного населення триває. Скільки саме росіян намагалося потрапити до України та з чого вони відкрили вогонь по цивільних, не уточнюється.

У прес-службі ОК «Північ» закликали мешканців прикордонних територій евакуюватися до більш безпечних місць, аби мінімізувати загрозу для життя та здоров'я.