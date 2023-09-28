Окупаційна влада Херсонської області поскаржилася в Кремль через те, що російські військові часто грабують місцеве населення. Про це у середу, 27 вересня, повідомив «Центр національного спротиву», який контролюють Сили спеціальних операцій ЗСУ.

Як йдеться в повідомленні, окупанти у своїй скарзі заявили, що у регіоні й так панують «антиросійські настрої». ЦНС зазначає, що російські солдати викрадають авто та гроші під приводом боротьби з підпіллям. Людей звинувачують у нелояльності та допомозі Силам оборони, після чого грабують їхні помешкання.

Окрім цього, через низьку дисципліну в армії Росії процвітає пияцтво та випадки дезертирства.

Зазначимо, що про грабежі, які здійснюють росіяни на окупованих територіях, часто повідомляє і Генштаб ЗСУ. Зокрема, нещодавно там поінформували, що в Токмаку Запорізької області російські військові через брак продовольства грабують місцеве населення, забираючи в людей навіть домашніх тварин.

Додамо, що під окупацією перебуває лівобережна частина Херсонщини, тоді як правобережну частину, яку ЗСУ деокупували в листопаді 2022 року, росіяни регулярно обстрілюють.