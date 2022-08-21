Унаслідок обстрілу постраждали шестеро людей, серед них – одна дитина

У неділю, 21 серпня, росіяни обстріляли Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині. За інформацією голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука, внаслідок обстрілу окупантів 6 осіб отримали поранення. Серед постраждалих є дитина.

«Окупаційні війська РФ продовжують тероризувати наші громади. З «Ураганів» вдарили по Зеленодольській ТГ у Криворізькому районі. Попередньо, внаслідок обстрілу постраждали шестеро людей, з них – одна дитина», – повідомив о 17:45 Микола Лукашук.

Фото Миколи Лукашука

За його інформацією, пошкоджені житлові будинки та будівля дитсадка. Інформацію уточнюють.