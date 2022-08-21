Окупанти з «Ураганів» обстріляли житлові квартали на Дніпропетровщині, є поранені
Шестеро людей отримали поранення, серед них – дитина
Суспільство — Ольга Гринько, 0 0
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Унаслідок обстрілу постраждали шестеро людей, серед них – одна дитина
У неділю, 21 серпня, росіяни обстріляли Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині. За інформацією голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука, внаслідок обстрілу окупантів 6 осіб отримали поранення. Серед постраждалих є дитина.
«Окупаційні війська РФ продовжують тероризувати наші громади. З «Ураганів» вдарили по Зеленодольській ТГ у Криворізькому районі. Попередньо, внаслідок обстрілу постраждали шестеро людей, з них – одна дитина», – повідомив о 17:45 Микола Лукашук.
Фото Миколи Лукашука
За його інформацією, пошкоджені житлові будинки та будівля дитсадка. Інформацію уточнюють.
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