Наразі Сергій Аксьонов має у своєму підпорядкуванні дві приватні військові компанії

Очільник окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов формує добровольчі загони. Наразі створені так звані приватні військові компанії «Таврида» і «Лівадія». У Головному управлінні розвідки України вважають, що формування, які російські пропагандисти вже охрестили «аксьонівцями», потрібні насамперед для збереження власного впливу Аксьонова. Також їхня задача – захист приватних інтересів кримських бізнесменів, яких очільник окупаційної адміністрації залучив до фінансування цих приватних військових компаній.

Як пише «Українська правда», більшість «аксьонівців» пов’язані з російськими козаками, охоронними структурами, а також брали участь в анексії Криму у 2014 році. Основний склад «аксьонівських» загонів – це російські козаки, які брали участь в анексії півострова. Зараз вони воюють на окупованій частині Запорізької області – у Василівці та поруч з Енергодаром.

Зокрема, батальйон «Таврида» – частина російського козацтва. Ним керує помічник Аксьонова та отаман «Чорноморського козачого війська» Антон Сироткін. Він був членом партії «Русское единство», а під час анексії півострова збирав загони самооборони. Після окупації Криму входив до партії «Единая Россия» та обирався до райради Сімферополя.

«Чорноморське козаче військо» створене у 2020 році та увійшло до складу «Всеросійської козачої спільноти», яку очолює Микола Долуда. Він українець за походженням, який у лютому 2014 року організовував вторгнення близько тисячі осіб з території Краснодарського краю у Крим.

Також козачими формуваннями опікується російська церква. Митрополит Ставропольський та Невинномиський Кірілл – куратор спеціального підрозділу «зі взаємодії з козацтвом». Під його керівництвом також служить Андрій Долженко, який сам розповідав про «бойовий досвід з 2014 року», який він отримав на Донбасі у складі підрозділів так званої «ДНР».

Окреме бойове крило «Тавриди» – штурмова рота «Севастополь». Нею керує Олег Гасанов, який також був учасником «самооборони Криму» й організовував акції «Антимайдану».

Інша приватна військова компанія Аксьонова – це підрозділ «Лівадія». Це «добровольчий батальйон», бійці якого укладають подвійні контракти з ПВК «Конвой» та воєнною організацією БАРС-30. Крім того, він входить до 150-ої мотострілецької дивізії в/ч 22179 (Ростовська область).

Найманці цього підрозділу також розповідають про участь у бойових діях на території Запорізької області. Розвідрота підрозділу – ПВК «Конвой», брала участь у бойових діях на Херсонщині. «Конвойцями» командує Костянтин Пікалов «Мазай». Він також причетний до діяльності ПВК «Вагнер», зокрема він фігурував у розслідуваннях Bellingcat.

Пікалов – керівник компанії «Конвой», серед її засновників «Санкт-Петербурзька міська козацька спільнота «Конвой». Також відомо, що «Мазай» пов’язаний з російським бізнесменом Владіміром Васільєвим через компанію «Охоронно-розшукове агентство». Основні клієнти охоронних фірм – «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» та футбольний клуб «Зеніт».

До складу підрозділу «Конвой» входить також Васілій Ящиков, який пов’язаний з Пікаловим та називає себе «нащадком козаків». Відомо, що Ящиков брав участь у побитті учасників опозиційної акції в Москві у травні 2018 року. Журналісти зазначили, що такі організації отримували кошти від мерії Москви та міністерства культури РФ для «охорони громадського порядку» та «на реалізацію програми козачої культури».

Найманці розповідають, що їх фінансує та екіпірує особисто Сергій Аксьонов, але, за даними ГУР МО, серед джерел фінансування також є міноборони РФ та кримський бізнес. Аксьонов збирав кримських бізнесменів та змушував збирати в них кошти, але з іншого боку вони прагнуть захистити себе та свої статки.

«Їм гарантують, що за потреби їх евакуюють і з ними все буде добре», – повідомив представник ГУР Андрій Черняк.

За інформацією ГУР, «аксьонівцям» пропонують оплату від 200 до 250 тисяч рублів на місяць (близько 100 тисяч гривень). Охочих вступати до цих ПВК вербують насамперед у Криму, а також шукають їх по всій Росії. Тренування найманців проходять на кримській військовій базі у Перевальному та на окупованій частині Херсонщини.