Фрагмент інтерактивної мапи російських військових об’єктів у Криму

Журналісти проекту «Радіо Свобода» «Крим.Реалії» опублікували інтерактивну мапу Кримського півострова, який перебуває під російською окупацією з березня 2014 року. На цій мапі вони виокремили 223 чинні, тимчасові й законсервовані військові об’єкти Російської Федерації у 10 категоріях із геолокаціями.

Як повідомило «Радіо Свобода», серед цих об’єктів – військові аеродроми з інфраструктурою, пункти та місця базування кораблів, суден і катерів, доки, арсенали, склади озброєнь, продуктів і палива, військові містечка, військові частини, казарми, штаби і пункти управління, парки військової техніки та місця чергування засобів ППО, полігони й навчальні центри. Також на мапі показано деякі підприємства військово-промислового комплексу. Усі ці дані з точними координатами та фотографіями розміщені на інтерактивній мапі, яку створили журналісти «Крим.Реалії», «Схем», фрілансери з Криму, військові експерти та фахівці Центральної служби новин RFE/RL. Вона опублікована російською та українською мовами на сайтах «Радіо Свобода» та «Крим.Реалії».

«Нам важливо поінформувати нашу аудиторію про рівень мілітаризації Кримського півострова. Ми хочемо попередити кримчан про небезпеку, пов’язану з цими місцями. Адже безліч людей живе в безпосередній близькості від військових об’єктів РФ. А враховуючи широкомасштабні військові дії, які веде Росія проти України, ці місця несуть особливу небезпеку для оточуючих», – розповів автор мапи, журналіст «Крим.Реалії» Ігор Токар.

За словами журналіста проекту «Схеми» Кирила Овсяного, ця мапа складена з актуальних супутникових знімків Planet Labs за 2023 рік, на яких видно, що справді відбувається в окупованому Криму. Там можна розглянути у деталях, де і яку небезпеку несуть військові та інші об’єкти, пов’язані з Міноборони РФ та іншими російськими силовими відомствами.

Зауважимо, що раніше представник ГУР МОУ Андрій Юсов закликав кримчан «найближчим часом не перебувати поряд із військовими об’єктами та об’єктами, що забезпечують армію агресора».

Починаючи з серпня 2022 року, в Криму та Севастополі майже щодня чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по «українських безпілотниках» і «роботою ППО». Підконтрольний Росії голова Криму Сергій Аксьонов називав безпілотники «основною загрозою» для Криму.