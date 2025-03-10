Рятувальники Львівщини зняли відео, де під час пожежі в полі від вогню і диму рятуються двоє молодих сарн. «Це не кадри з фільму жахів, а наша реальність, де людство безжально знищує все живе, а природа бореться за своє існування. Полумʼя поглинає ліси, луги, поля, а тварини намагаються втекти від загрози. Дим, що поглинає небо, – це не просто картина апокаліпсиса, а страшна реальність, яку ми творимо своїми руками. Чи зможемо ми ще виправити те, що зруйнували? Схаменіться, поки не стало пізно!», – закликають у ДСНС. Вогонь від спалювання трави охоплює великі площі, він неконтрольовано перекидається на будинки, іноді жертвами зумисних підпалів стають люди. Та ні це, ні штрафи не зупиняють несвідомих громадян. За минулий тиждень працівники ДСНС оштрафували 51 палія за спалювання сухостою. Лише за минулу добу рятувальники виїжджали на 94 підпали, де вигоріло понад 13 га землі. Такі пожежі створюють шкоду не лише екології, але й знищують все живе, що там перебуває, – тварин, комах, рослинність.

Відео ДСНС Львівщини