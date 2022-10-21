ООН надасть металодетектори, броньовані шоломи, бронежилети, мінні трали та металошукачі

Організація Об’єднаних Націй допоможе Україні з розмінуванням територій. Спеціальне обладнання має допомогти українським піротехнікам очищати територію від вибухонебезпечних предметів.

«На робочій зустрічі команди Мінреінтеграції домовилися з представниками Управління ООН з обслуговування проєктів (UNOPS) про допомогу у розмінуванні», – повідомили Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

20 команд ДСНС та Державної спецслужби транспорту отримають технічні засоби та засоби персонального захисту. ООН надасть металодетектори, броньовані шоломи, бронежилети, мінні трали, широкорамкові металошукачі. Також Україна отримає броньовані екскаватори та інше устаткування.

У Мінреінтеграції зазначили, що в Україні UNOPS підтримує реформи у сферах верховенства права, соціального захисту, економічного зростання, охорони навколишнього середовища, розмінування, охорони здоров’я тощо. У 2021 році за сприянням UNOPS Нацполіція України отримала костюм вибухотехніка та супутнє обладнання для розмінування. Також Україна отримала автотехніку на загальну вартість 3,4 млн євро.

UNOPS щороку реалізує для своїх партнерів проекти з питань миру та безпеки, гуманітарних питань та розвитку на суму понад 2 млрд доларів.