Радник голови Офісу президента Олексій Арестович закликав членів територіальної оборони у західних областях України не блокувати дороги і не створювати затори на блокопстах. Це може ускладнити доставку гуманітарних вантажів та іншої допомоги в ті регіони України, які цього потребують.

У суботу, 5 березня, Олексій Арестович закликав членів добровольчих батальйонів та територіальної оборони, які чергують на блокпостах, впорядкувати свою роботу таким чином, щоб розвантажити дороги.

«Надходять сигнали, що місцева самооборона паралізувала рух на дорогах. Це погано, бо воєнна і гуманітарна допомога не зможе бути вчасно перекинута в центральні, південні і східні області», – наголосив Арестович.

Він закликав чергових на блокпостах організувати спеціальні майданчики для підозрілих машин, а не проводити огляд безпосередньо на дорогах.

«Не можна не вітати ваше бажання долучитися до оборони держави, але ми маємо розвантажити дороги. Підозрілих осіб передавите поліції, налагодьте взаємодію. Сподіваюсь, що голови ОДА візьмуть на себе врегулювання цього питання», – сказав Арестович.

Він також закликав поліцію надати професійну допомогу щодо фільтрації транспорту на дорогах і обладнання майданчиків для огляду машин.

Нагадаємо, що після запровадження воєнного стану на в'їздах та виїздах в області та у міста облаштували блокпости. Представники територіальної оборони разом з поліцією мають право зупиняти автомобілі та проводити поверхневий обшук. Водночас на Львівщині фіксують самовільні блокпости, які перешкоджають руху спецслужб, вантажів та пасажирських пересувань.