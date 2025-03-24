У четвер, 27 березня, у Луцьку завершать опалювальний сезон. Відповідне розпорядження підписав міський голова Ігор Поліщук, про що він повідомив у своєму Telegram-каналі.

«Таке рішення ухвалено з огляду на прогнозоване стійке підвищення температури, задля недопущення перегріву осель і з метою ефективного використання енергоносіїв», – йдеться у дописі.

Водночас міський голова зауважив, що «Луцьктепло» буде готове відновити подачу теплоносія для потреб лікарняних закладів на їхній запит у разі пониження температури.

Додамо, що головною умовою для завершення опалювального сезону є підвищення середньодобової температури вище + 8°С на понад три доби. Так, за прогнозами синоптиків, із 27 березня та протягом всього наступного тижня у Волинській області очікується від +14°С і вище.