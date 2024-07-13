Російський склад БК атакували оператори підрозділу Ghost

На одному з напрямків фронту оператори підрозділу Ghost Головного управління розвідки міноборони України здійснили атаку на російський склад боєприпасів та пункт запуску fpv-дронів. Про це у суботу, 13 липня, повідомили у українській розвідці.

Українські розвідники завдали ударів по складу боєприпасів росіян, а також атакували низку російських засобів зв’язку та спостереження. Крім того, оператори ГУР вдарили по місцю, де росіяни облаштували пункт запуску fpv-дронів.

Також розвідники завдали ударів по польових укріпленнях російської піхоти та місцях їхньої дислокації.

«Дрони “привидів” з Воєнної розвідки України дотягуються дедалі глибше, а отже – окупанти зазнають болючіших втрат. Полювання на загарбників не припиняється!», – наголосили у ГУР.

Нагадаємо, у вівторок, 25 червня, бійці Головного управління розвідки атакували польовий склад боєприпасів росіян, розташований у Воронезькій області. Внаслідок атаки на складі зайнялася пожежа, яка спричинила детонацію снарядів.