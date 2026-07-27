Інцидент стався за кількасот метрів від найбільшого озера Українських Карпат

Відвідувачі національного природного парку «Синевир» зафіксували, як дорогою до озера з бетонозмішувача зливають залишки суміші. Інформацію про забруднення природоохоронної території перевіряють правоохоронці.

На інцидент у заповіднику в неділю, 26 липня, звернув увагу ужгородець Іштван Цап. За його словами, подія сталася за кількасот метрів від найбільшого озера Українських Карпат.

«Ні кінця ні краю варварству. У серці національного природного парку з міксера злили залишки бетонної суміші, імовірно, кислотний засіб – промивочну рідину», – йдеться у дописі автора.

Після розголосу в соцмережах у поліції Закарпатської області повідомили, що інформацію про можливе забруднення території під час проведення будівельних робіт біля озера Синевир перевіряють працівники Хустського районного управління поліції. У взаємодії з Держекоінспекцією правоохоронці встановлюють обставини події та особи порушників природоохоронного законодавства.

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Зазначимо, озеро Синевир, розташоване на висоті 989 метрів над рівнем моря, вважається найцікавішим об'єктом однойменного національного природного парку. Площа озера – близько 5 га, а глибина сягає 24 м. Водойма утворилася після потужного зсуву, спричиненого землетрусом близько 10 тис. років тому.