Озима цибуля – одна з найзручніших культур для вирощування, яка дозволяє отримати ранній урожай без надмірних зусиль. Сьогодні на ринку представлено безліч сортів і гібридів, що відрізняються смаком, термінами дозрівання, розміром цибулини та стійкістю до холоду. «Агро Сіті» пише про десять перевірених варіантів, які показують найкращі результати в різних регіонах України.

«Августа»

Сорт походить від виробників Moravoseed і Semo. Це рання озима цибуля з терміном дозрівання близько 260-280 днів. Головки округлі, щільні, вагою 110-120 г, вкриті золотистим лушпинням. Цибуля короткого дня, придатна як для вирощування на зелень, так і на ріпку.

Переваги: не утворює стрілок, добре витримує морози до -20°С, дає стабільний урожай навіть у прохолодних регіонах.

«Балстар F1»

Гібрид від компанії Hungnong, який належить до ультраранніх видів. Період дозрівання становить близько 115 днів. Цибулини великі, вагою від 100 до 250 г, з білим м'якушем та золотистою шкіркою.

Переваги: висока врожайність, стійкість до хвороб і погодних стресів. Гібрид добре росте за різних кліматичних умов.

«Булат»

Озимий сорт середнього терміну дозрівання від компанії Lucky Seed. Формує невеликі, охайні цибулини масою 80-100 г. Урожайність сягає 50-70 т/га.

Переваги: приємний смак, гарна лежкість до середини наступного року, доступна ціна насіння. Найкраще росте на родючих ґрунтах.

«Вольф F1»

Гібрид компанії Hazera, який часто порівнюють із популярним сортом «Шекспір». Відрізняється пізнішим дозріванням (260-280 днів) і більш вирівняними головками вагою до 300 г.

Переваги: соковитість, солодкий смак, стійкість до грибкових хвороб, висока врожайність до 80 т/га. Добре росте на різних типах ґрунту.

«Радар»

Один із найпоширеніших озимих сортів від Bejo Zaden та Broer. Цибулини щільні, великі, вагою 100-150 г. Підходить для свіжого споживання і переробки.

Переваги: витримує морози до -23°С, не стрілкується, довго зберігається. Має гострий насичений смак і чудово транспортується.

«Сеншуй Еллоу F1»

Гібрид виробництва Semo із періодом дозрівання 250-270 днів. Формує великі головки (150-250 г) округло-приплюснутої форми зі світло-коричневим золотистим лушпинням.

Переваги: висока врожайність до 70 т/га, стійкість до стрілкування і борошнистої роси, гарна адаптація до стресів. Добре реагує на підживлення мінеральними добривами.

«Свіфт»

Пізній сорт від компанії Bejo. Цибулини середнього розміру (150-200 г), без гіркоти, з міцною зовнішньою лускою. Цибуля відзначається високим вмістом сухих речовин – близько 11%.

Переваги: не стрілкується, придатна для сушки та переробки, має універсальне призначення і чудово зберігається.

«Сибір»

Ранній голландський сорт від Bejo, який чудово переносить морози та перепади температур. Цибулини середнього розміру, 160-200 г, світлі, з білим м'якушем та тонкою шийкою.

Переваги: стійкість до холодів, хороша транспортабельність, стабільна форма плодів. Підходить для вирощування в усіх регіонах, особливо ефективний при крапельному зрошенні.

«Фоккер F1»

Гібрид від італійської компанії Cora Seeds. Ранньостиглий, формує щільні круглі цибулини масою до 250 г із золотисто-коричневою шкіркою.

Переваги: відмінний смак, висока врожайність, добрий товарний вигляд. Легко переносить транспортування, хоча зберігається недовго.

«Екстра Ерлі Голд F1»

Ранній гібрид від United Genetics, який дозріває за 240-250 днів. Цибулини соковиті, білі, з приємним ароматом і високим вмістом поживних речовин.

Переваги: продуктивність, гарний зовнішній вигляд, стійкість до гнилі та морозів до -15°С. Найкраще росте у південних областях України.