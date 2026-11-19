Місце, де пропонують встановити пам'ятник

Пам'ятник загиблим тернополянам встановлять біля входу в парк Національного відродження. Він буде розташований на зеленій зоні неподалік від Свято-Троїцького духовного центру ПЦУ. Про це стало відомо з рішення виконавчого комітету міськради.

У проєкті рішення зазначено, що робоча група має провести громадське обговорення щодо доцільності спорудження монумента саме в парку. Наразі пам’ятник пропонують поставити поруч із центральною алеєю – біля входу в парк зі сторони проспекту Злуки.

Карта парку та локація, де планують встановити пам'ятник

Навпроти через алею вже є один монумент – пам’ятник жертвам Чорнобильської трагедії. З іншого боку від обраного місця розташований Свято-Троїцький духовний центр ПЦУ.

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Після громадського обговорення проєкт винесуть на розгляд сесії Тернопільської міської ради, а далі мають провести конкурс на розроблення концепції майбутнього монумента.

Нагадаємо, що з ініціативою спорудження пам’ятника виступили родини мешканців, які загинули внаслідок російської атаки 19 листопада 2025 року. Торік у цей день Росія завдала кількох ударів по Тернополю. Дві ракети влучили в багатоповерхові будинки. Загинули 38 людей, серед них – восьмеро дітей. Ще троє мешканців залишаються зниклими безвісти.