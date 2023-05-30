Ордер на арешт Владіміра Путіна видав Міжнародний кримінальний суд у Гаазі в березні

Південно-Африканська Республіка пообіцяла дипломатичний імунітет учасникам саміту БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай, Південна Африка), в якому може взяти участь Владімір Путін. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на офіційне повідомлення Департаменту міжнародних відносин та співробітництва МЗС.

Імунітет також охоплює саміт очільників держав БРІКС, який заплановано на 22-24 серпня 2023 року в Йоганнесбурзі.

Як повідомляється, такий імунітет надається офіційним особам та ООН, будь-якої спеціалізованої установи чи організації, а також представникам будь-якої держави, що бере участь у міжнародній конференції чи зустрічі, скликаній у Південній Африці.

Імунітети та привілеї, згідно з Конвенцією ООН, дають особі можливість уникнути арешту чи затримання.

Зазначається, що недоторканність поширюватиметься на зустріч міністрів закордонних справ блоку, до якого входять Бразилія, РФ, Індія, Китай та Південна Африка у Кейптауні 1-2 червня.

Як інформував ZAXID.NET, ордер на арешт Путіна видав Міжнародний кримінальний суд у Гаазі в березні, оскільки ПАР є підписантом Римського статуту, вона зобов'язана заарештувати Путіна, коли той перебуватиме в країні. Пізніше зявилася інформація, що організатори просили російського президента не приїжджати на саміт, що відбудеться у серпні.

Попри це, ПАР, як нині головуюча країна в БРІКС, офіційно запросила Путіна на саміт. Департамент міжнародних відносин ПАР також шукає юридичний висновок щодо того, як поводитися з ордером на арешт, виданим МКС.

Наразі підтверджено, що міністр закордонних справ РФ Сєргей Лавров візьме участь у зустрічі міністрів закордонних справ БРІКС у Кейптауні.