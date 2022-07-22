Велопатруль працюватиме на вулицях Тернополя з 12:00 до 20:00

У Тернополі на чергування заступили велопатрулі. Вони працюватимуть у переважно у парках з 12:00 до 20:00 та стежитимуть за громадським порядком. Всього на вулицях міста працюватимуть шестеро велопатрульних.

На чергування велопатруль заступив у п'ятницю, 22 липня, повідомила прес-служба поліції Тернопільщини. Патрулі працюватимуть у паркових зонах та стежитимуть за охороною громадського порядку. Йдеться передусім про парк національного відродження, парк «Сопільче» та парк Шевченка з заїздом на дальній пляж.

«Наші завдання – це патрулювання, виявлення адміністративних правопорушень, проведення профілактичних бесід з громадянами, перевірка документів у підозрілих осіб та своєчасне прибуття на допомогу тим, хто цього потребує», – зазначив дільничний офіцер поліції Тернопільського райуправління поліції Роман Йопа.

Велосипеди для поліцейських придбали за гроші міського бюджету.

Щодня на велопатрулювання заступатиме шість поліцейських – три екіпажі по дві людини. Вони пройшли спеціальний відбір та оснащені всім необхідним для роботи. Поліцейські патрулюватимуть на велосипедах вдень з 12:00 до 20:00 години, а в нічний час на службу заступатимуть піші наряди.

Зазначимо, що вперше велосипедний патруль запрацював у Тернополі в 2016 році. Тоді вони також охороняли переважно зелені зони. Втім, вже в 2018 році начальник патрульної поліції Тернопільщини Богдан Шевчук у інтерв'ю виданню «20 хвилин» пояснював, що в них зменшилась потреба, оскільки тоді поліція була зацікавлена у збільшенні автопатрулів. Відтак з тих пір велопатруль у місті не працював.