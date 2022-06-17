З 18 червня на Тернопільщині запрацюють додаткові патрулі, які перевірятимуть реєстрацію внутрішньо переміщених осіб. У чоловіків-переселенців також перевірятимуть, чи стали вони на військовий облік.

Відповідне рішення Рада оборони області прийняла 16 червня. Як пояснив голова Тернопільської військової адміністрації Володимир Труш, таким чином хочуть перевірити передусім переселенців, які не зареєструвались в області.

«Ми бачимо, що на сьогоднішній день в нашій області перебуває 86 тисяч внутрішньо переміщених осіб. На жаль, не всі з них зареєструвались. Ситуація показала нам, що варто перевірити всіх людей, які не зареєстровані в області», – зазначив Володимир Труш.

У прес-службі поліції додають, що головним завданням патрулів буде запобігання диверсійної діяльності та виявлення переселенців, які не встали на військовий облік. До складу патрулів входитимуть поліцейські та працівники військкоматів.

«Їхня основна мета – перевірка реєстрації внутрішньо-переміщених осіб та взяття їх на військовий облік. Також до патрулювання залучатимуть представників органів місцевого самоврядування», – йдеться у повідомленні.

Патрулі розпочнуть роботу з суботи, 18 червня. Мешканців області просять брати з собою документи, які посвідчують особу.