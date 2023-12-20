Імпорт комплексів РЕБ і пластини для бронежителів здійснюватиметься без сплати ПДВ та мита

Верховна Рада підтримала за основу та в цілому законопроекти №10341 та №10342 щодо звільнення від податку на додану вартість та мита при ввезенні в Україну комплексів радіоелектронної боротьби та пластин для бронежилетів для армії. Про це у середу, 20 грудня, повідомила народна депутатка Ірина Геращенко.

За документи проголосували 323 депутати. Оскільки закони схвалені у цілому, далі їх направляють на підпис президенту.

«Оподаткування не застосовуватиметься до товарів, які отримують правоохоронні органи, Міноборони, ЗСУ, Сили безпеки і оборони. Мова йде не лише про введені радіолокаційні прилади, але і про вироблені в Україні», – написала Ірина Геращенко.

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроекту № 10341, запропоновано звільнити від оподаткування податком на додану вартість товари оборонного призначення (радіолокаційних приладів, що класифікуються у товарній підкатегорії 8526 10 00 90 згідно з УКТ ЗЕД), кінцевим отримувачем яких визначено правоохоронні органи, Міністерство оборони України, Збройні Сили України та інші військові формування, що беруть участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони​​​​​​.

Нагадаємо, 6 лютого 2023 року Верховна Рада схвалила законопроекти №8360 та №8361, що скасовують мито і ПДВ на ввезення в Україну безпілотників, тепловізорів, приладів нічного бачення та рацій. За ці постанови проголосували 331 та 326 депутатів відповідно.