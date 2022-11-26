Парламент Угорщини на годину вимкнув освітлення, щоб долучитись до вшанування жертв Голодоморів

У суботу увечері, 26 листопада, угорський парламент на годину вимкнув підсвітку фасаду будівлі, щоб у такий спосіб вшанувати пам'ять жертв Голодомору. У цей час у вікні будинку виставили свічку – символ пам’яті про загиблих від штучного голоду.

Так Будапешт приєднався до всесвітньої акції вшанування жертв Голодомору 1932-33 років, масового голоду штучно створеного керівництвом Радянського союзу.

Акції вшанування жертв Голодомору, геноциду українського народу, відбувалися у 70 містах різних країн по всьому світу, від Австралії до Сполучених Штатів, завдяки зусиллям українських діаспор та за підтримки організації «Армія Громад України».

У Будапешті запалити свічки для вшанування жертв Голодомору прийшли більше сотні людей – представники української діаспори, місцеві активісти.

О 17:30 за місцевим часом перед парламентом Угорщини та на дунайських сходах зібрались кілька сотень українців. Вони запалили свічки, щоб вшанувати пам’ять мільйонів українців, замордованих радянським режимом за допомогою штучно створених голодоморів.

«Прийдіть! Це про підтримку, це про пам'ять, це про цінність життя! Це про нашу готовність йти і підтримувати Україну до перемоги – перемоги світла над темрявою, життя над смертю і добра над злом», – звернулась напередодні до українців в Угорщині організаторка заходу у Будапешті Ліліана Ґрекса, речниця Української національної меншини в парламенті Угорщини та представники молоді з України.

На звернення речниці української громади угорська влада погодилася приєднатися до акції та вимкнути освітлення будівлі парламенту у Будапешті.

Незважаючи на те, що угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана часто звинувачують у проросійській позиції та спробах блокувати санкції ЄС проти Москви за її війну, угорці та представники угорської влади підтримують Україну.

До слова, парламент Угорщини одним з перших ще у листопаді 2003 року одноголосно засудив сталінський геноцид українського народу, штучний Голодомор в Україні 1932-33 років.

Українська діаспора в Угорщині уже багато років поспіль вшановує пам’ять жертв геноциду українського народу, беручи участь у міжнародній акції «Запали свічку пам’яті».