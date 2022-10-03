Партія Бойка Борисова перемогла на позачергових парламентських виборах у Болгарії

На позачергових парламентських виборах у Болгарії, які стали четвертими за останні півтора року й відбулися в неділю, 2 жовтня, перемогла партія «Громадяни за європейський розвиток Болгарії» (ГЄРБ) на чолі із багаторазовим екс-прем’єр-міністром Бойком Борисовим. За його політсилу проголосували 25,34% виборців, свідчать дані підрахунку 99,91% голосів виборців.

На другому місці партія «Продовжуємо зміни» на чолі з екс-прем’єр-міністром Кирилом Петковим. Вона набрала 20,20% голосів. Саме через вотум недовіри уряду Петкова у країні й оголосили дострокові парламентські вибори.

Третє місце посіла партія «Рух за права і свободи», який переважно представляє інтереси турецької меншини. За неї проголосували 13,75% людей. ЗМІ повідомляли, що ця партія тяжіє до співпраці з ГЄРБ.

Також до парламенту потрапили учасники попередньої урядової коаліції – проросійська «Відродження» та «Болгарська соціалістична партія», які набрали 10,17% та 9,30% голосів відповідно.

До парламенту проходить і «Демократична Болгарія» з 7,45% голосів, а також «Болгарський підйом» (4,63%). Останню політсилу очолює колишній міністр оборони Стефан Янев, який був звільнений за те, що назвав війну в Україні «операцією».

Водночас популістська партія «Є такий народ», яка призвела до політичної кризи, наслідком якої стали позачергові парламентські вибори, до парламенту не пройшла.

Бойко Борисов очолював уряд Болгарії кілька разів: з червня 2009 до лютого 2013 року, з листопада 2014 до січня 2017 і з травня 2017 до травня 2021.

У березні 2022 року Борисова затримали у справі про корупцію: його підозрювали в розтраті грошей Євросоюзу. Зокрема, 62-річного політика підозрювали в отриманні хабарів від одного з лотерейних магнатів в обмін на повернення сплачених податків.

Нагадаємо, що у Латвії за результатами виборів, які пройшли 1 жовтня, до парламенту не змогла потрапити найбільша проросійська партія країни.